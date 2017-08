Pokémon Go - Legendäres Pokémon Zapdos taucht ab jetzt in den Raids auf

Pokémon Go hat ein neues legendäres Pokémon. Nachdem der Feuervogel Lavados eine Woche lang in Raids bekämpft und mit Premierbällen beworfen werden konnte, dürfen wir unser Glück jetzt am Blitzvogel Zapdos versuchen, der ab sofort als Raid-Boss angetroffen werden kann.

Wie Lavados (und zuvor Arktos), ist auch Zapdos nur eine Woche lang in Pokémon GO verfügbar, nämlich bis zum 14. August 2017. Wer Probleme hat, Zapdos in den Raids die Stirn zu bieten, findet bei unserem Schwestermagazin GamePro einen Raid-Guide.

YouTuber Jasonatot DM3 präsentiert derweil erstes Gameplay-Footage vom Blitzvogel: