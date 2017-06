Pokémon Go - Raids jetzt bereits ab Stufe 20 spielbar

Die mit dem Update 0.67.1 für Android beziehungsweise 1.37.1 für iOS in Pokémon Go eingeführten Raids erfreuen sich großer Beliebtheit. Mittlerweile hat der Entwickler Niantic die Mindestanforderung dafür sogar noch weiter gesenkt.

Wie das Team jetzt offiziell via Twitter bekannt gegeben hat, dürfen ab sofort auch Spieler mit Level 20 und höher an den Raids teilnehmen. In den vergangenen Tagen hatte Niantic die Grenze schrittweise von Level 35 ausgesehen herabgesetzt. Ob die Mindestanforderung noch weiter sinken wird, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Trainer ab Level 20: Ihr könnt ab sofort an Raids teilnehmen, also haltet Ausschau nach beginnenden Raid-Kämpfen in eurer Nähe! — Pokémon GO DE (@PokemonGOdeu) June 26, 2017

Raid-Kämpfe sind ein komplett neues Gameplay-Feature in Pokémon Go, das eigene Regeln, Besonderheiten und Belohnungen ins Spiel wirbelt. Dahinter verbirgt sich nicht etwa ein PvP-, sondern ein neuer Koop-Modus, der dazu ermutigt, mit anderen Trainern und ihren Pokémon-Begleitern zusammenzuarbeiten. Das Ziel ist es, ein mächtiges Pokémon, den sogenannten Raid-Boss, niederzuringen.

