Pokémon GO - Seltene Pokémon tauchen derzeit in Europa auf

In Pokémon GO ist Kangama eigentlich nur in Australien fangbar, macht ab diesem Wochenende aber zwei Wochen Urlaub in Europa. Wie Niantic angekündigt hat, haben wir ab sofort - voraussichtlich bis zum 21. August 2017 - die Chance, nicht nur das regional exklusive Känguru-Monster in ausgewählten europäischen Städten zu fangen, sondern auch einige andere »nur selten in Europa gesehen Pokémon - vermutlich Tauros, Corasonn und Skaraborn.

Und damit nicht genug, denn Icognito, das vermutlich die meisten von uns zuerst als mysteriöses Buchstaben-Biest aus den Alph-Ruinen von Pokémon Gold und Silber kennengelernt haben, taucht ab jetzt bis zum 21. August ebenfalls in Pokémon GO auf.

Nachdem Niantic endlich die ersten legendären Pokémon in die Raid-Arenen des Mobile-Hits geschickt hat, geben uns die Macher jetzt also einen weiteren Grund, in Scharen in die Parks und auf die Straßen zu stürmen.

In diesen europäischen Städten tauchen Kangama & Co. auf

Wien, Austria

Prag, Tschechien

Kopenhagen, Dänemark

Helsinki, Finnland

Dijon, Frankreich

Lille, Frankreich

Lyon, Frankreich

Marseille, Frankreich

Nizza, Frankreich

Paris, Frankreich

Rennes, Frankreich

Berlin, Deutschland

Bochum, Deutschland

Gera, Deutschland

Leipzig, Deutschland

Mönchengladbach, Deutschland

München, Deutschland

Oberhausen, Deutschland

Recklinghausen, Deutschland

Mailand, Italien

Neapel, Italien

Rom, Italien

Oslo, Norwegen

Warschau, Polen

Lissabon, Portugal

Bratislava, Slowakei

Badajoz, Spanien

Barcelona, Spanien

Cádiz, Spanien

Madrid, Spanien

Sevilla, Spanien

San Sebastián, Spanien

Valencia, Spanien

Valladolid, Spanien

Stockholm, Schweden

Zürich, Schweiz

Almere, Niederlande

Amsterdam, Niederlande

Leidschendam, Niederlande

Zoetermeer, Niederlande

Belfast, Großbritannien

Birmingham, Großbritannien

Cardiff, Großbritannien

Glasgow, Großbritannien

London, Großbritannien

Manchester, Großbritannien

