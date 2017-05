Portal Knights - Gewinner des DCP 2017 ein voller Erfolg in China

Das Sandbox-Abenteuer Portal Knights von keen games aus Frankfurt scheint nicht nur hierzulande seine Fans gefunden zu haben. Laut Angaben der inoffiziellen Seite Steamspy hat sich das Spiel inzwischen weltweit insgesamt bereits rund 500.000 Mal verkauft. Nur rund 8 Prozent der Besitzer und Spieler sind dabei jedoch aus Deutschland.

Mehr zum Thema: China - Größter Publisher der Welt will »E-Sport-Stadt« bauen

Der absolut größte Teil der Käufer (28 Prozent) befindet sich auf dem chinesischen Festland. Das Spiel wird seit kurzem auch mit der Sprachoption »simplified chinese« angeboten. Die zweitgrößte Gruppe wohnt laut der Steamspy-Statistiken in den USA und macht knapp 20 Prozent aus.

Portal Knights launched with a Simplified Chinese version last week.



Game has over 500k owners already, 28% from China Mainland. pic.twitter.com/588aKcGxEL