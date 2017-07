Portal - Komplett durchgespielt, ohne die Maus zu bewegen

Manche Leute nutzen ihren Sonntag für einen entspannten Ausflug zum See, andere kurieren bei gedämpftem Licht ihren Kater aus, man erledigt seine Wäsche, macht was mit der Familie, suchtet eine Staffel Game of Thrones oder grillt mit Kumpels - ja, oder man entpuppt sich als echter Gaming-Crack und spielt einfach das erste Portal komplett ohne Maus durch.

Gut, streng genommen wissen wir nicht, ob YouTuber Imanex das alles wirklich an einem Sonntag erledigt hat, aber ganz unabhängig vom Zeitpunkt: So eine Aktion kostet sicherlich exorbitant viel Mühe, Vorbereitung, Map-Kenntnis und Geduld. Im Video absolviert der Zocker die komplette Portal-Kampagne (die allerdings deutlich kürzer ausfällt als beim Nachfolger Portal 2), ohne auch nur ein einziges Mal die Kamera zu bewegen.

Das guckt sich entsprechend chaotisch, weil man als Zuschauer im Prinzip keine Ahnung hat, wie die Räume eigentlich aussehen und was Imanex da im Detail tut. Aber er kennt jede mögliche Portalposition auswendig, die man nutzen muss, um ans Ende eines Areals zu gelangen.

Wir sind gespannt, ob ihn der entsprechende Internetruhm für den kuriosen Rekord entlohnt. Aber manchmal reicht ja auch das Wissen um die eigene Errungenschaft - und wenn nicht, dann kann man immer noch Game of Thrones gucken.

