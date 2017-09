Der Spieleautor Chet Faliszek hat an Valve-Projekten wie Half-Life 2 Episode 1 und 2, Left 4 Dead und L4D2 mitgeschrieben sowie seine Finger bei Portal und Portal 2 im Spiel gehabt. Vor einigen Monaten gab Faliszek aber bekannt, Valve zu verlassen und sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Nun steht fest, wo es ihn hingezogen hat: Zu Entwickler Bossa Studios, die mit dem skurrilen Steamhit I Am Bread bekannt wurden und aktuell im Early Access an Worlds Adrift arbeiten.

Excited I'm joining @bossastudios to direct an unannounced PC action co-op game trying to do something new in the narrative space using AI.