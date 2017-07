Prime Day Tagesangebote - Bis zu 50% Rabatt auf Games, TV, Konsolen

Der Prime Day ist gestartet, die ersten Blitzangebote bereits angelaufen. Doch da sind ja noch die Tagesangebote - sie gelten nicht nur für wenige Stunden sondern den ganzen Tag und sind auch in größerer Stückzahl vorhanden. Das bedeutet jedoch nicht, dass interessante Deals nicht trotzdem vor Ablauf dieses Dienstags vergriffen sein können, ein wenig Entschlussfreude gehört zum Sparen schon dazu.

Alle Angebote des Prime Day sind exklusiv für Kunden des Prime-Dienstes von Amazon. Eine unverbindliche Probemitgliedschaft lässt sich kostenlos für 30 Tage abschließen, ansonsten kostet Prime monatlich 8,99€ oder im Jahr 69€ und bietet neben kostenlosem Premium-Versand auch weitere Vorteile.

Samsung beispielsweise legt mit dem Galaxy S7 die Messlatte für Preissenkungen durchaus hoch: Bis zu 35% gibt es auf das Luxus-Smartphone, so dass es heute für nur 389€ erhältlich ist. Dank hochauflösendem AMOLED-Display, Octacore-Prozessor, 4 GByte RAM und 32 GByte Festspeicher (+ MicroSD) fehlt es nicht an Leistung, zudem ist das Telefon vor Wasser und Staub geschützt.

Samsung lässt sich aber nicht lumpen und bietet am Prime Day auch Speicherkarten und SSDs an. So kostet die Samsung 850 EVO mit 500 GByte heute nur 134,90€

Apropos Zubehör: Auf Gaming-Zubehör von Herstellern wie Logitech, Roccat, Corsair und anderen gibt es heute sogar bis zu 50% Preisnachlass. So ist die Logitech G502 Proteus Spectrum für nur 39,99€ und das Logitech G29 Racing Wheel für nur 179,99€ erhältlich. Spannend ist auch das Logitech G633-Headset für nur 74,99€

Hochauflösend ist die Zukunft: UHD-Fernseher lösen ihre FullHD-Vorgänger langsam aber sicher ab. Da kommen niedrige Preise für UHD-Fernseher gerade recht: Der LG 55UH625V beispielsweise ist bereits für 569,99€ erhältlich und bietet 55 Zoll hochaufgelöste Diagonale. Die Königsklasse stellen aber die OLED-Fernseher dar: Für 2.249€ gibt es beispielsweise den LG OLED55B7D mit 55 Zoll und brillantem Bild sowie verblüffendem HDR.

Wo große Fernseher sind können Spielkonsolen nicht weit sein. Und tatsächlich: Auch die Playstation 4 und die Xbox One S haben es erneut in die Angebote von Amazon geschafft. Sony stattet seine Playstation 4 Pro für den Deal nicht nur mit 1TB HDD aus sondern auch mit dem grandiosen Horizon: Zero Dawn. Der Preis für das Bundle beträgt nur 369€. Wer es lieber noch günstiger hat: Die klassische Playstation 4 gibt es (Zertifiziert und Generalüberholt) bereits für nur 149€.

Microsoft legt der XBox One S zwei Controller und zusätzlich das Chatpad bei, dazu gibt es Forza Horizon 3 und je nach Bundle entweder Rise of the Tomb Raider oder Halo 5: Guardian. Beide Sets kosten je nur 229€.

Noch sehr neu auf dem Markt und schon in den Sonderangeboten: Nintendos Switch kostet Prime-Kunden heute im Bundle mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und dem Expansion Pass DLC sowie einer Konsolentasche nur 399€.

Kaum sind die Spiele-Verlockungen bei Steam beendet, fängt Amazon an die Preise für Retail-Games zu senken. Der Pile of Shame dankt ganz herzlich. Dennoch, wenn die Spiele schon einmal reduziert sind.. Beispielsweise Overwatch, heute für nur 24€ zu haben. Battlefield 1 ist für 28,97€ erhältlich und auch Lego City Undercover wurde im Preis gesenkt und ist beispielsweise für Nintendo Switch schon für 29,97€ erhältlich.

Das waren schon sehr viele Angebote und trotzdem noch lange nicht alle - Amazon gönnt seinen Prime-Kunden heute noch unzählige weitere Deals sowohl bei den Tages- als auch in den Blitzangeboten. Am besten ist es daher, selbst ein wenig zu stöbern..

