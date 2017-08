Pro Evolution Soccer 2018 - Verwirrung um PC-Demo

Konami hat einen Release-Termin für die Demo von Pro Evolution Soccer 2018 bekannt gegeben. Bereits ab dem 30. August dürfen wir auf den virtuellen Rasen treten und das neue PES testen. Offiziell bestätigt ist die Demo bislang nur für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360, doch wird es auch eine PC-Demo geben?

Auf diese Frage gibt es aktuell noch keine klare Antwort. Laut der offiziellen Ankündigung und dem veröffentlichten Bildmaterial bleibt es vorerst bei einer Konsolen-exklusiven Test-Version. Auf unsere Anfrage hin hat uns die zuständige deutsche PR-Agentur dies noch einmal bestätigt.

Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass PC-Spieler doch noch auf eine Demo hoffen dürfen: Laut der amerikanischen Website PC Gamer hat Konami ihnen gegenüber auch eine PC-Testversion bestätigt.

Und unter der offiziellen Demo-Ankündigung auf Konami.com ist in der Beschreibung der Demo-Inhalte zu lesen: »CO-OP(Offline) *PS4, Xbox One and PC only«. Der Koop-Modus fehlt demnach in der PS3- und Xbox-360-Demo, ist in den Varianten für PS4, One und eben den PC aber enthalten.

PC-Version auf Augenhöhe mit den Konsolen?

Konami hat angekündigt, dass die PC-Variante von Pro Evolution Soccer 2018 technisch und inhaltlich auf Augenhöhe mit den Editionen für die PlayStation 4 und die Xbox One liegen soll. Eine PC-Demo könnte dieses Versprechen noch einmal unterstreichen.

Wir werden der Frage nach der Testversion für den PC weiterhin nachgehen und Sie auf dem Laufenden halten, sobald es Neuigkeiten gibt.

PES 2018 versus FIFA 18: Wer hat dieses Jahr die Nase vorn?

Inhalte der PES-Demo

Fest steht allerdings, welche Teams und welche Modi in der Demo von Pro Evo spielbar sind. Im einfachen Freundschaftsspiel oder im Koop-Modus (beides nur offline) dürfen wir mit insgesamt zwölf verschiedenen Mannschaften antreten:

FC Barcelona

Borussia Dortmund

FC Liverpool

Inter Mailand

SC Corinthians Paulista

CR Flamengo

CA Boca Juniors

CA River Plate

Colo Colo

Deutsche Nationalmannschaft

Argentinische Nationalmannschaft

Brasilianische Nationalmannschaft

Zudem stehen mit dem Camp Nou vom FC Barcelona und dem Signal Iduna Park von Borussia Dortmund in der Demo zwei Stadien zur Auswahl.

Mehr: PES sichert sich Lizenzen von Valencia, Fulham und südamerikanischen Ligen