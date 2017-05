Project IGI - Neuer Teil der Shooter-Reihe in Entwicklung

Die nächste Episode der Shooter-Serie Project IGI befindet sich bereits in der Entwicklung. Das geht aus einem aktuellen Bericht des norwegischen Magazins Pressfire hervor.

Demnach hat Jack K. Wulff, der Studioleiter des Entwicklers Artplant, jetzt offiziell bestätigt, dass die Arbeiten an der nächsten Episode begonnen haben. Allzu viele Details zum Inhalt sind allerdings noch nicht bekannt. Fest steht bisher lediglich, dass es sich bei Project IGI: We are Going In - so der vorläufige Name des Spiels - abermals um einen Taktik-Shooter handeln wird. Der Titel lässt darauf schließen, dass es eventuell Koop geben wird. Zudem soll den Spielern ein großer Handlungsfreiraum gewährt werden - eines der Markenzeichen der Serie.

Der Entwickler Artplant besteht zu großen Teilen aus ehemaligen Mitarbeitern von Innerloop Studios, das für die ersten beiden Episoden von Project IGI verantwortlich war. Die Namensrechte an der Serie hat Artplanet bereits Anfang dieses Jahres von Square Enix gekauft.

Übrigens: Bereits im Februar 2017 kam mit Beyond Enemy Lines ein geistiger Nachfolger von Project IGI aus Deutschland auf den Markt. Das stammt allerdings nicht von Artplant, sondern war ein 1-Mann-Projekt von Daniel Wengenroth.