PS4-Präsentation im GamePro-Livestream - Live ab 16:45: Welche neuen Spiele kündigt Sony in Paris an?

Sony hat heute offenbar Großes vor: Ihr wollt es nicht verpassen" verspricht das offizielle PlayStation-Blog. Sage und schreibe 21 Ankündigungen rund um die Themen PlayStation 4, PlayStation VR und PlayLink soll es geben.

Auf Twitter war Sony mindestens ebenso selbstbewusst: Die E3 sei nur die Hälfte von dem gewesen, was man in Sachen PS4 in diesem Jahr vorhabe.

Das wollen wir doch mal sehen! Und zwar live gemeinsam mit euch auf dem Twitch-Kanal von GameStar. Ab 16:45 Uhr gehen GamePro-Urgestein Kai und Chefredakteur Heiko Klinge für euch auf Sendung, um zu kommentieren, was Sony heute aus dem Hut zaubert.

Los geht es um 16:45 Uhr mit einer aktuellen Analyse und unseren Ewartungen an die Sony-Präsentation. Warum ist die Paris Games Week für den Konsolenhersteller in diesem Jahr solch ein wichtiges Schaufenster? Wie schaut es im Kampf ums Weihnachtsgeschäft aus? Und auf welche Spiele hoffen wir persönlich?

Ab 17 Uhr verfolgen Kai und Heiko dann gemeinsam mit euch die Sony-Präsentation und kommentieren live für euch das Geschehen (ohne freilich die Trailer zu zerquatschen). Im Anschluss an die PK (voraussichtlich gegen 18 Uhr) folgt unsere Analyse: Hat Sony seinen vollmundigen Ankündigungen auch Taten folgen lassen? Welches Spiel hat uns am meisten überrascht oder beeindruckt?

Selbstverständlich beantworten wir während des Streams auch eure Fragen aus dem Chat. Also schaltet ein um 16:45 Uhr auf dem GameStar-Twitch-Kanal – wir freuen uns auf euch!