PS4 vs. Xbox One - Sony bezeichnet Europa als »PlayStation-Festung«

Xbox One oder PlayStation 4? Geht es um die Anschaffung einer neuen und leistungsstarken High-End-Konsole für moderne Spiele, haben potenzielle Käufer seit Jahren die Wahl zwischen den jeweiligen Konsolensystemen von Microsoft und Sony.

Dabei scheint insbesondere in Europa die Entscheidung relativ klar zu sein: Eine deutliche Mehrheit entscheidet sich für eines der verschiedenen PlayStation-4-Modelle. Das hat Sony gegenüber der Online-Ausgabe des amerikanisches Nachrichtenmagazins Time verraten.

Wie Sonys Global-Sales-Chef Paul Ryan während des Gesprächs verriet, verkauft sich die PlayStation 4 auf dem alten Kontinent dreimal so häufig wie die direkte Konkurrenz-Konsole Xbox One. Ryan geht sogar soweit, Europa als PlayStation-Festung zu bezeichnen.

PS4 liegt auch in den USA weit vorn

Damit nicht genug: Auch auf dem Heimatmarkt von Microsoft hat der japanische Konsolenhersteller den Konkurrenten eigenen Angaben zufolge in die Schranken gewiesen. Doppelt so viele PlayStation-4-Konsolen habe man dort verkaufen können, als es Microsoft mit der Xbox One gelungen sei, so Ryan.

Die Aussagen von Sony basieren auf internen Daten und möglicherweise auch Schätzungen: Der Konkurrent Microsoft gibt bereits seit längerem keine konkreten Verkaufszahlen seiner Xbox-Konsolen mehr heraus. Stattdessen nimmt man neuerdings die Xbox-Live-Nutzerzahlen als Maßstab für den Erfolg des Geräts.

Sony zufrieden mit PS4 Pro und PSVR

Positiv sehen Ryan und sein Kollege Shawn Layden auch die Entwicklung des Virtuel-Reality-Headsets PlayStation VR und der 4K-Konsole PlayStation 4 Pro.

Sonys hauseigene VR-Lösung hat sich weltweit seit der Veröffentlichung im Oktober 2016 bereits über eine Million Mal verkaufen können. Als Modeerscheinung möchte Sony diesen Erfolg auch nicht verstanden wissen: Es handele sich um ein brandneues Medium, das sowohl für den Gaming-Entertainment- als auch für den Non-Gaming-Entertainment-Bereich geeignet sei.

Bezüglich der PlayStation 4 Pro heißt es, dass es sich bei jedem fünften verkauften Exemplar der PlayStation 4 um das leistungsstärkere (und teurere) 4K-Modell handele.

