Playerunknown's Battlegrounds war der Hit des Jahres 2017 und sorgte in den letzten Monaten immer wieder für neue Rekorde auf Steam. Unter anderem stellte der Battle-Royale-Shooter mit mehr als drei Millionen gleichzeitig aktiven Nutzern eine neue PC-Bestmarke und hat sich in gerade einmal neun Monaten häufiger verkauft als Minecraft in neun Jahren.

Nun hat die PUBG Corp, das Entwicklerstudio hinter Battlegrounds, wenige Wochen nach dem Release der PC-Version 1.0 einige beeindruckende Statistiken zur Early-Access-Phase veröffentlicht. Die verraten nicht nur, wie viele Stunden und Jahre die Spieler inzwischen in Playerunknown's Battlegrounds verbracht haben, sondern auch welches die beliebtesten Waffen und Fahrzeuge waren:

Hier die wichtigsten Zahlen und Rekorde für euch im Überblick:

Players, we have created an infographic poster summarizing some of the key stats from our time in Steam Early Access. We can never thank you enough for your generous support and dedication to PUBG. Here's to many more chicken dinners to come! #WinnerWinnerChickenDinner pic.twitter.com/KUzSrM9uPU