PUBG - Beeindruckender Fan-Film: Sieg-Treffer mit der Bratfpanne

PUBG hat sich mittlerweile nicht nur einige Meilensteine auf Steam, sondern auch eine große Fan-Community erarbeitet. Die spielt Playerunknown's Battlegrounds nicht nur, sondern steckt auf viel Liebe in das Drumherum: Im Fall der Youtuber von Corridor zum Beispiel in einen echt guten Fan-Film, der sogar der Bratpfanne aus dem Spiel eine Ehrenrolle gibt.

Im sechs Minuten langen Film folgen wir in typischer Battle-Royale-Manier einer Gruppe Überlebender durch die weitläufige Spielumgebung. Eine Vorratskiste verspricht neue Ausrüstung und vielleicht auch den schnellen Sieg, aber auch Gefahren, derer man sich manchmal nur mit Kochgeschirr erwehren kann. Die kann übrigens in echt keine Kugeln abhalten, wie man natürlich bereits überprüft hat, also auf keinen Fall nachmachen!

Trotz des mangelnden Realismus hier drücken wir aber mal ein Auge zu, denn der Live-Action-Film macht eine fantastische Figur. Die ein oder andere absurde Situation dürfte den Spielern sicher auch bekannt vorkommen. Auf dem Kanal von Corridor finden sich noch weitere solche Filmchen, darunter auch einer zu GTA 5 mit Trevor-Darsteller Steven Ogg.

