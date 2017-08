PUBG - Dota 2 überholt, immer noch Spitze der Steam Charts

Aktuell scheint der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds auf Steam nicht zu stoppen. Während er weiterhin an der Spitze der Steam-Verkaufscharts thront, kann er noch zwei weitere Meilensteine verzeichnen.

PUBG hat nun auch die Spitze der Spieler-Charts erreicht - zumindest kurzzeitig: In den Spielercharts auf Steam stand bislang Valves Dota 2 ganz oben. Nun hat PUBG das MOBA aber für einen Moment überholen können, wie der Entwickler über Twitter verkündet. Mittlerweile hat Dota 2 den Spitzenplatz aber wieder zurück.

#1 on @steam_games! Thank you all, once again, for the continuing support you are showing the #PUBG team <3 pic.twitter.com/aBPkP5O2Qg — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) August 27, 2017

Da erscheint es fast schon selbstverständlich, dass PUBG auch letzte Woche wieder an der Spitze der Steam-Verkaufscharts war, dicht gefolgt von GTA 5. Diese Woche sitzt ihm das Addon XCOM 2: War of the Chosen im Nacken.

Erfolgreichster Titel 2017 auf einer Plattform

Laut dem Analysten Daniel Ahmad soll Playerunknown's Battlegrounds sogar das am meisten verkaufte Spiel 2017 sein, das nur auf einer Plattform erschienen ist. Diese Aussage beruht auf Zahlen des amerikanischen Marktforschungsinstituts NPD Group. Die letzten bekannten Verkaufszahlen liegen bei rund sieben Millionen Exemplaren. Über Steam hat sich PUBG also bereits öfter verkauft als die PC-Version von GTA 5.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS is 2017's best selling game on any single platform. pic.twitter.com/K8KAXzo17p — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 27, 2017

Mit dem Release auf den Konsolen, dürften noch weitere Erfolge hinzukommen. PUBG wird wohl noch in diesem Jahr auf Xbox One veröffentlicht, was aus der PS4-Version wird, ist aktuell noch unklar.