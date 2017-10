Seit langem ist die Rede davon, dass Playerunknown's Battlegrounds als nächstes großes Feature ein Vaulting- und Kletter-System bekommen soll. Immer wieder haben die Entwickler des erfolgreichen Battle-Royale-Spiels kleine Ausblicke auf die neue Funktion gegeben - mal in Form von Motion-Capturing-Aufnahmen oder Roh-Animationen, mal als bereits in eine Testversion implementiertes Gameplay-System.

Wie ernst es dem Entwicklerteam mit dem neuen Feature ist und wie umfangreich die Auswirkungen auf das Spielgeschehen sein werden, hat jetzt noch einmal der Lead-Designer und Projektleiter Brendan »Playerunknown« Greene verdeutlicht. Im Interview mit der englischsprachigen Website Gamespot sprach der Spielentwickler von einem Game-Changer.

Entwickler erwarten Bugs

Vaulting werde das Spiel stark verändern, so Greene. Und er sei gespannt darauf, was in der Spielwelt alles passieren werde, sobald das neue System live geht. Dass alles direkt glatt läuft, erwartet Greene allerdings nicht. Vielmehr geht er davon aus, dass einige wilde Dinge passieren würden, etwa wie Superman durch die Gegend fliegende Spieler.

"Wir haben diese umfangreiche Welt gestaltet und dabei nie über Vaulting nachgedacht. Die Welt ist einfach nicht darauf ausgelegt, dass man durch sie hindurch springt und klettert. "

Allzu einfach scheint es demnach nicht zu sein, die Funktion vollständig und fehlerlos in das vorhandene Spiel zu implementieren. Einige Kinderkrankheiten wird das kommende Feature also wohl noch mit sich bringen - möglicherweise trotz ausgiebiger Testphase auch noch in der Live-Release-Version.

