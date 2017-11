PUBG - Kampf gegen Cheater: 100.000 Banns an einem Wochenende

Wie die meisten Online-Shooter hat auch Playerunknown's Battlegrounds mit Cheatern zu kämpfen. Regelmäßig beklagen sich faire Spieler über angebliche Wallhacks, Aimbots und unerklärliche Speedboosts bei Gegnern.

Im Kampf gegen die unerlaubten Programme setzen die PUBG-Entwickler unter anderem auf das Anti-Cheat-Programm BattlEye. Und das leistet offenbar gute Dienste: Wie es von offizieller Seite auf Twitter heißt, konnten am vergangenen Wochenende 100.000 Cheater entdeckt und aus dem Spiel gebannt werden.

After releasing new security updates last week, we banned almost 100,000 PUBG accounts this past weekend totaling over 700,000. That being said, fighting cheaters will always remain WIP and never be solved completely, especially in the most popular Battle Royale game.