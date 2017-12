Die Luft wird dünner für Cheater in PUBG. Wie die Anti-Cheat-Software BattlEye auf Twitter vermeldet, wurden mittlerweile 1,5 Millionen Betrüger-Accounts aus dem Battle-Royale-Shooter ausgeschlossen. Damit sind rund sechs Prozent aller 25 Millionen Spieler des Cheatens überführt worden.

Update on the number of PUBG bans: 1,500,000.