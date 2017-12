Vergangenen Dienstag postete der offizielle Xbox-Twitteraccount von Microsoft ein Promobild zu Playerunknown's Battlegrounds. Das ist nicht ungewöhnlich, zog jedoch den Unmut zahlreicher Fans auf sich. Der Grund: Das Bild sah einem Fan-Artwork, welches zuvor auf Reddit gepostet wurde, zum Verwechseln ähnlich.

Dieses teilte Reddit-User Macsterr im November und erhielt dafür satte 115.000 Upvotes, was den Upload zu einem der beliebtesten Posts der letzten Wochen machte. Nachdem sich Macsterr über Microsofts Ideenklau in einem weiteren Reddit-Post beschwert hatte, löschte Microsoft den Tweet und kündigte an, die Angelegenheit zu untersuchen.

Xbox Community Manager Larry Hryb, alias "Major Nelson", will sich mit Macsterr in Verbindung setzen, sobald die interne Untersuchung neue Erkenntnisse geliefert hat. Macsterr wünscht sich derweil, dass Microsoft ihn im Rahmen der Werbung erwähnt und darauf aufmerksam macht, dass es sich um seine Designschöpfung handelt. Er sei jedoch auch für Vorschläge seitens Microsofts offen, wie er gegenüber Business Insider erklärte.