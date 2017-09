PUBG - Nächstes Update bringt Nebelwetter, neue Screenshots

Diese Woche noch soll das nächste Update für Playerunknown's Battlegrounds erscheinen. Das bringt nach bisherigen Informationen Das Mini-14 als neue Schusswaffe, Bugfixes, First-Person-Ranglisten und dichten Nebel als neuen Wettereffekt.

Wie die Karte Erangel in Nebel gehüllt aussieht, haben die Entwickler nun auf Twitter mit einigen Beispiel-Screenshots gezeigt. Der bisherige Regen bringt bereits Abwechslung und sorgt für schwer zu hörende Gegner, mit dem Nebel werden Scharfschützen einen deutlichen Nachteil haben.

We'll have our next update's patch notes for you tomorrow, but for now, here's a better look at our new Foggy Weather Effect! pic.twitter.com/w8v9zphrgi