Bluehole reagiert auf die lauter werdende Kritik an der Wüsten-Karte in PUBG und hat auf den Testservern einen neuen Patch veröffentlicht. Dieser nimmt einige kleinere Verbesserungen an der Map vor und behebt auch einige Bugs. Daneben wird eine neue Anti-Cheat-Software aufgespielt, die sich aber noch einem frühen Entwicklungsstadium befindet und aktuell noch getestet werden muss.

Nachdem Miramar zum Launch der Version 1.0 erschien, konnte sich viele Spieler nicht so recht mit der neuen Umgebung anfreunden. Jetzt könnte der Patch der erste Schritt sein, um die verloren gegangenen Sympathien wiederzugewinnen.

Welt

Miramar-Verbesserungen:

Weitere Gebäude und Deckungen wurden auf der Karte verteilt, um ein besseres Spielerlebnis zu ermöglichen

Weitere Off-Road-Wege wurden hinzugefügt

Das Spawn-Level für Loot wurde in einigen Bereichen aktualisiert. In einigen Gebieten solltet ihr nun besseren Loot finden

Replay

Das Replay-System wurde jetzt auf eine neue Version aktualisiert. Dateien aus älteren Version können nicht weiter abgespielt werden.

Bug Fixes