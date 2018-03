In der Woche vom 5. bis zum 11. März wird auf den Testservern von PUBG ein neuer Patch aufgespielt, der die sogenannte »Bullet Penetration« einführt. Was z.B. in Call of Duty seit Jahren gang und gäbe ist, erhält also endlich auch im Battle Royale Einzug: Künftig durchdringen Kugeln Hindernisse und schlagen erst dahinter ein.

Laut Entwickler beschränkt sich dieser Durchschlag im ersten Schritt allerdings auf Körperteile und Fahrzeuge. Wer also auf Autos ballert, kann die Insassen ziemlich übel zurichten. Außerdem dürften sich Kopfschüsse leichter platzieren lassen, wenn man durch Arme durchschießen kann.

PC players, our test servers are going up this week! We are currently polishing and debugging the test build. We are going to be introducing an in-game friend system, voice chat in main menu and vehicle and limb penetration system.