Auch nach dem offiziellen Release im Dezember erhält Playerunknown's Battlegrounds weiterhin regelmäßig Updates. Der neuste Patch optimiert den Client. Das soll für bessere Performance sorgen, wenn viele Spieler gleichzeitig an einem Ort auf der Map sind.

Das könnte in großen Städten und beliebten Loot-Spots oder gegen Ende einer Runde der Fall sein, wenn der Spielbereich immer kleiner wird. Da das dann auch ziemlich sicher in ein Feuergefecht ausartet, ist eine bessere Performance definitiv von Vorteil.

Apropos Performance: Ein Video hat sich den Netcode von aktuellen Battle-Royale-Spielen wie PUBG oder Fortnite im Vergleich angesehen und dabei ein paar interessante Details und Unterschiede festgestellt.

PC players, we've deployed a patch on our live servers to address the client-side performance issue and fix other bugs. Please download the update via your Steam client. You can read the patch notes here: https://t.co/jVgOSi503M