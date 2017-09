Auf den Testservern wurde jüngst ein neuer Patch zu Playerunknown's Battlegrounds aufgespielt, der der Community mehr Grund zur Freude beschert, als man auf den ersten Blick vermutet: Reddit-User bizzfarts (sic) hat beim Wühlen im Code nämlich eine Übersichtskarte der neuen Wüsten-Map gefunden.

Via UModel-Programm durchsuchte er die Verzeichnisse des Patches und stieß auf die Karte. Wir binden das Bild unter diesem Absatz ein, ihr könnt euch alternativ aber auch eine unkomprimierte Super-High-Res-Variante direkt von bizzfarts via Megaupload herunterladen.

Die Map dürfte für all die Spieler besonders interessant sein, denen es auf der bislang spielbaren Karte »Erangel« zu viel Wasser gab, denn in der Wüste werden wir höchstwahrscheinlich keine Bootstouren machen. Dafür könnten in den Städten allerdings Hochhäuser mit bis zu zehn Stockwerken stehen.

Natürlich wissen wir nicht, ob es sich bei den Bezeichnungen der Hotspots auf der neuen Map letztlich um finale Namen handelt - die Entwickler können noch diverse Änderungen vornehmen, aber zumindest erhaltet ihr hier einen Einblick, wohin die Reise geht. Wann genau die neue Wüstenkarte erscheint, ist bis dato unbekannt.

