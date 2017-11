PUBG - Testphase für das Vaulting-System verlängert

Die erste Testversion zum kommenden Update 1.0 für Playerunknown's Battlegrounds steht seit der Nacht auf den 14. November 2017 zum ausgiebigen Testen bereit. Und nachdem der Client überraschend stabil lief, haben die Entwickler die erste Testphase verlängert: Statt nach 24 ist nun erst nach 48 Stunden Schluss - getestet werden darf also bis zum 16. November 2017 um etwa 3:00 Uhr in der Nacht.

Players, we've added squad FPP and TPP modes to our test servers and extended the testing period by another whole day - testing will end Wednesday evening PST, Thursday morning CET.



Please make sure to leave any feedback and submit bug reports here: https://t.co/lcAvTI3wpS