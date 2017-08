Puma Fragrances Cup 2017 - Champion #4 fährt zur Gamescom, fünfter Qualifier am 10. August

Sich aus einem Feld von 128 Spielern ganz nach vorne zu kämpfen, ist nicht leicht. Trotzdem hat es Denii_10 im vierten Online-Qualifier geschafft, sich am Ende mit 4:0 gegen seinen Kontrahenten Erhan Kayman durchzusetzen.

Der Puma Fragrances Cup 2017 ist ein großes FIFA-17-Turnier, dessen Finale am 26. August in Halle 5.1 auf der Gamescom stattfindet. Die sechs Sieger aus den genauso vielen Qualifikationsrunden treten dort gegeneinander an, um sich Platz eins und zwei mit je 3.500 Euro und 1.500 Euro Preisgeld zu sichern.

Wer sich noch für einen der Qualifier am 10. oder 15. August anmelden will, kann das über Toornament tun, alle Infos zum Puma Fragrances Cup 2017 und den verbleibenden Online-Terminen gibt's auf der offiziellen Themenseite.