Puma Fragrances Cup 2017 - Der zweite Champion steht fest, nächster Qualifier am 3. August

Auch wenn Fußball ein Mannschaftssport ist, kann in einem Qualifier mit FIFA 17 und 64 Spielern am Ende nur einer siegen. Am 1. August war das Maurice »ImBaFanTa« Pleuger, der im Finale mit 2:1 über seinen Gegner DONxArroganto triumphierte.

Damit ist ImBaFanTa einer der sechs Champions, die zur Gamescom 2017 fahren und dort im Finale um insgesamt 5.000 Euro Preisgeld kämpfen. Vier Platzierungen stehen bis dahin noch aus, wer sein Können beweisen will, kann sich also noch in genauso vielen Online-Qualifiern versuchen.

Die Qualifikationsrunden finden jeweils am Dienstag und Donnerstag statt, der nächste Termin ist der 3. August.

Alle Infos und Anmeldungslinks auf der Themenseite