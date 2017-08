Puma Fragrances Cup 2017 - Gewinner aus dem dritten Qualifier, nächste Runde am 8. August

In einem spannenden FIFA-17-Finale hat am Donnerstag, 3. August, Whoot seinen Gegner DrErhano mit 3:2 im dritten Online-Qualifier zum Puma Fragrances Cup 2017 gewonnen. Als dritter Champion fährt er nun zur Gamescom, um dort am 26. August im Finale auf der ESWC-Bühne in Halle 5.1 anzutreten.

Die Vorrundenentscheidungen laufen noch bis zum 15. August, wenn der sechste und letzte Qualifier über Toornament stattfindet. Der nächste Termin ist jedoch Qualifier Nummer vier am 8. August. Wer sich noch nicht beworben hat, kann das ebenfalls über Toornament tun.

Finale mit insgesamt 5.000 Euro Preisgeld

Im alles entscheidenden Finale auf der Gamescom winken nicht nur Ruhm und Ehre, sondern vor allem 3.500 Euro für den Erst- und 1.500 Euro für den Zweitplatzierten. Im Gegensatz zu den Qualifier-Runden treten die sechs Champions hier aber zuerst in einer Gruppenphase und nicht im Single-Elimination-Modus an.

Alle weiteren Infos zum Puma Fragrances Cup 2017 sowie den Teilnahmebedingungen und Qualifier-Terminen gibt's auf der offiziellen Themenseite zum Turnier.