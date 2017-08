Quake Champions - 19-jähriger ist Quake-Champions-Weltmeister

Bei den ersten offiziellen Quake World Championships am vergangenen Wochenende konnte sich der bis dato fast völlig unbekannte 19-jährige Nikita »clawz« Marchinksy aus Weißrussland gegen alte Hasen, Profis und Favoriten wie Sander »Vo0« Kaasjager im Finale durchsetzen und gewann das Turnier in Quake Champions.

Er sicherte sich nicht nur die Duell-Krone, sondern konnte auch als Mitglied im Team »2Z« die sogenannte Sacrifice-Meisterschaft und rund 300.000 US-Dollar Preisgeld für seine Mannschaft und 100.000 Dollar für sich selbst mit nach Hause nehmen.

In den Quake World Championships Finals gab es insgesamt Preisgelder von insgesamt 1 Million US-Dollar. Die besten Spieler der Welt kämpften um ihren Anteil und das Recht, sich QWC Champions nennen zu dürfen. 40 Duell-Teilnehmer und acht Sacrifice-Teams waren insgesamt drei Tage lang in Quake Champions am fraggen und Rocket Jumps auszuführen, um zu klären, wer der beste Spieler und das beste Team ist.

Das finale Duell 1v1 in voller Länge könnt ihr euch in diesem Video ansehen:

Der Teamsieg ist in folgendem Video zu bewundern: