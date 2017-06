Quantum Break - Bei Steam gerade um 50 Prozent reduziert

Wer immer noch ein bisschen bockig wegen der Tatsache ist, dass Alan Wake vorerst von Steam entfernt wurde, der bekommt jetzt ein Angebot, das die Wogen glätten könnte: Quantum Break kostet aktuell 18 Euro, heruntergesetzt von ursprünglichen 37 Euro. Klar, das ist immer noch eine Stange Geld - auf der anderen Seite gibt's story-fokussierte Third-Person-Shooter heutzutage leider nicht mehr allzu oft. Und Quantum Break gehört definitiv zu den besseren Genre-Vertreter.

Kein Wunder, schließlich stammt das Spiel von den Max-Payne-Entwicklern. Remedy verwirklicht hier eine Kombination aus TV-Serie und spielbarer Geschichte, in der man als Jack Joyce in einem mysteriösen und bleihaltigen Zeitreise-Thriller landet. Unser Vorteil: Wir können die Zeit manipulieren und beispielsweise Gegner verlangsamen, Schutzschilde hochziehen und einen Superspurt hinlegen. Klingt abgedreht, im Kern spielt sich Quantum Break aber ganz ähnlich wie ein Max Payne (wenn auch weniger brutal und nicht ganz so genial). Und die Gesichtsanimationen sind wirklich herausragend. Weitere Infos finden Sie in unserem Test zum Spiel.

Also: Für 18 Euro kann man sich die Sache durchaus überlegen. Das Tagesangebot gilt bis 2. Juni.

Wichtig: Wir haben das Spiel übrigens wegen technischer Probleme des PC-Ports um 5 Punkte abgewertet. Die Steam-Fassung kommt bei den Spielern zwar deutlich besser an als die Windows-Store-Variante, allerdings sollten Sie trotzdem unbedingt (!) vor dem Kauf überprüfen, ob Ihr System mit den Anforderungen klar kommt. Im Zweifelsfall kann man das Spiel allerdings auch nach dem Kauf refunden.

Hier geht's zum Angebot bei Steam