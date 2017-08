Radeon RX Vega 64 - Mining-Leistung auch bei Monero-Währung sehr hoch

Update: Es gibt einen weiteren Hinweis auf die enorme Mining-Leistung des Vega-Grafikchips. Auch die Krypto-Währung Monero wird ähnlich wie Ethereum berechnet und hier hat ein Reddit-Nutzer eine auf 1,3 GHz getaktete Radeon Vega Frontier Edition getestet. Das Mining-Programm wurde dabei recht einfach auf die Eigenarten des Vega-Chips angepasst. Die Optimierungen dürften aber noch nicht ausgereizt sein. Profis setzen hier sogar angepasste Firmware-Versionen ein.

Trotzdem ist Vega-Grafikkarte beim Mining hier 34 Prozent schneller als eine Geforce GTX 1080 Ti und 43 Prozent schneller als eine Radeon RX 580. Mit einem höheren Takt wäre beispielsweise die Liquid Edition der Radeon RX Vega 64 sogar noch schneller bei Mining-Berechnungen. Damit erscheint es immer wahrscheinlicher, dass die neuen AMD-Grafikkarten bei Minern sehr beliebt sein werden.

Quelle: Reddit

Schon seit Monaten sind große Krypto-Miner hinter den aktuellen AMD-Grafikkarten wie der Radeon RX 580 her, da deren Rechenleistung gerade bei Krypto-Währungen wie Ethereum sehr hoch ist. Wir hatten sogar darüber berichtet, dass sich ein großes Unternehmen für die Lieferungen von Grafikkarten eine Boeing 747 mietet, damit ein paar Tage Lieferzeit eingespart werden können. Immerhin stehen pro Tag einige Millionen US-Dollar auf dem Spiel.

