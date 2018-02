Kürzlich gab Ubisoft neue Infos zu den beiden neuen Operator aus Operation Chimera und dem Koop-Event Outbreak in Rainbow Six: Siege bekannt. So kommen als neue Gadgets offenbar eine neuartige Drohne und Nanobots zum Einsatz.

Nun fragen sich viele Spieler, wann die erste Season im Jahr 2018 losgeht. Die Antwort lieferte der Community-Entwickler Craig Robinson von Ubisoft via Twitter indirekt selbst: Am 6. März soll Chimera starten.

Denn an diesem Termin bekommen Spieler, die sich bis dahin einloggen und ein Match absolvieren, das brandneue Elite Sidewinder Set für Ash. Ubisoft vergibt den Skin kostenlos als Entschuldigung für die geplante Preisänderung, die bei Fans nicht gut ankam. Die Reaktion kam prompt: Anders als ursprünglich angedacht, bleibt die Standard-Edition nun zum gleichen Preis wie bisher im Angebot.

YESSSSSSS. If you play an online match before March 6th. — Craig Robinson (@ItsEpi) January 30, 2018

Der Elite-Skin für Ash soll ab 6. März zur Verfügung stehen. Laut einem Pop-Up-Hinweis im Spiel, wird die Uniform zum Release von Operation Chimera im Inventar der Spieler erscheinen. Damit dürfte feststehen, dass Operation Chimäre am 6.3. startet.

Wie üblich sind die neuen Operator voraussichtlich eine Woche exklusiv vorab für Besitzer des Season Pass spielbar. Alle anderen können sie aber danach ohne zusätzliche Kosten gegen erspieltes Ansehen freischalten.

Mit Operation Chimäre startet auch das mysteriöse PvE-Event Outbreak. Darin schlagt ihr euch zusammen mit zwei Teamkollegen mit einer tödlichen (Zombie-?) Infektion herum.