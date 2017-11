Rainbow Six: Siege - 4chan entdeckt möglichen PvE-Zombie-Modus

Nachdem auf dem Imageboard 4chan bereits vor der offiziellen Ankündigung durch Ubisoft der Name der neuen Operation White Noise korrekt vorausgesagt worden war, sind Spieler von Rainbow Six: Siege jetzt hellhörig gworden. Denn der Leak behauptet weiterhin, dass ein Zombie-Modus mit eigens dafür entworfenen Maps in Entwicklung sei.

Operators vs. Zombies?

Die allgegenwärtig scheinende Zombie-Apokalypse könnte auch die Operators in Rainbow Six: Siege heimsuchen. Glaubt man der anonymen Quelle auf 4chan, werden bald verschiedene Arten von Zombies in speziellen Szenarien ins Spiel kommen. So sollen sich die Spieler gegen beispielsweise Mumien, stachelige Zombies sowie an Left 4 Dead angelehnte Beißer-Varianten zur Wehr setzen.

Ob da wirklich etwas dran ist, zeigt sich frühestens bei der offiziellen Präsentation der neuen Saison bei den Rainbow Six Siege Pro League Finals am 18. und 19. November.