Rainbow Six: Siege im Livestream - Operator Phil probt am Freitag auf Twitch den Ernstfall

Unser taktisch geschultes Auge für alles, was sich bei Rainbow Six: Siege (übrigens Platz Zwei bei den GameStars 2017 für das beste Online-Spiel) tut, ist Phil, der für uns regelmäßig Updates, neue Operators und die Zukunftspläne der Entwickler checkt - außerdem kommt er so immer dazu, das Spiel zu zocken.

Am Freitag, 9. Februar, macht er das sogar live auf unserem Twitch-Kanal! Während Phil von 18 bis 20 Uhr in den PvP-Modi taktiert und seine Lieblings-Operators etwas genauer erklärt, kümmert sich Moderator und ebenfalls Siege-Fan Robin um die Community-Fragen und wertet gemeinsam mit Phil nach jedem Match aus, was gut oder weniger glanzvoll gelaufen ist.

Taktik in Bestform: Kontrollbesuch bei Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege im GameStar-Livestream - alle Infos im Kurzüberblick

Wann? Freitag, 9. Februar, 18 bis 20 Uhr

Freitag, 9. Februar, 18 bis 20 Uhr Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von GameStar

Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von GameStar Wer? Philipp Elsner und Robin Rüther

Zum Twitch-Kanal von GameStar