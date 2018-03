Gerade erst haben die beiden Operator Finka und Lion aus Operation Chimera angefangen, Rainbow Six Siege aufzumischen, da gibt es bereits erste Hinweise auf die nächsten beiden Charaktere. Ein kurzes Video ist bei Reddit aufgetaucht und soll die beiden italienischen Neuzugänge Alibi und Maestro zeigen. Bei den Namen könnte es sich noch um Platzhalter handeln.

Der Clip stammt aus den Spieldateien und liefert erste Hinweise auf die Fähigkeiten der beiden neuen Operator. Alibi setzt demnach auf eine Art Hologramm-Gadget - und führt damit vermutlich Gegner auf die falsche Fährte oder startet Ablenkungsmanöver.

Die Besonderheit von Maestro geht indessen nicht aus dem Video hervor, der Codename seiner Fähigkeit lautet Barrage (was soviel bedeutet wie Barriere oder Sperr-/Trommelfeuer). Allerdings trägt er einen Patronengurt mit reichlich Schrotflinten-Munition. Es wird daher bereits spekuliert, ob er die vollautomatische Shotgun AA-12 tragen wird, die bereits in einer alten Version des Spiele-Clients geleakt war.

Offiziell bestätigt ist davon bislang natürlich nichts, der Leak ist also mit Vorsicht zu genießen. Die Aufnahmen wirken aber zumindest durchaus authentisch. Wir konnten die Clips ebenfalls in den Spieldateien auf unserem Testsystem in der Redaktion finden. Fest steht: Rainbow Six Siege startet voraussichtlich im Juni 2018 mit zwei italienischen Operator und einer neuen Map in die Season 2.