Rayman - SNES-Port des Ur-Rayman jetzt auf PC spielbar

Rayman war 1995 mehr als ein knallharter und sehr guter 2D-Hüpfer. Es entwickelte sich für Ubisoft vor allem auf der PlayStation zum ersten Millionen-Seller des Unternehmens. Ein überragender Erfolg, mit dem sich der arm- und beinlose Hüpfheld fast schon automatisch zur Markenfigur mauserte. Allerdings hatte die PlayStation-Fassung im Konsolenmarkt auch freie Bahn: Abseits der PC-Version gab es im Prinzip keine ernstzunehmende Konkurrenz (sorry, Sega Saturn). Doch es hätte auch ganz anders kommen können.

Darauf deutet zumindest der uralte Prototyp einer Super-Nintendo-Fassung von Rayman hin, der 2016 vom Serienschöpfer Michel Ancel gefunden wurde. Knapp ein Jahr später stellt Entwickler Omar Cornut diesen SNES-Port, der nie fertig entwickelt wurde, als emulierbare Fassung ins Netz.

I've dumped a prototype demo of unreleased Rayman for SNES, here it is! (NB: very early dev build, not a full game) https://t.co/F3XB9XRhTA pic.twitter.com/oLhOdNDyHF