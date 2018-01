Wer schon immer das Bedürfnis hatte, seine Mitmenschen durch große Reden zu überzeugen, sollte sich Re-Legion genauer anschauen. Das isometrische Echtzeitstrategiespiel im Cyberpunk-Setting erstrahlt nicht nur in klassischer Neon-Optik, sondern lässt den Spieler in die Rolle eines Propheten schlüpfen. Dieser muss allerdings seine Gruppe von Gläubigen im Laufe des Spiels erst um sich scharren und kann sie dann in den Kampf gegen Andersdenkende schicken.

Die Feature-Liste der Macher spricht außerdem von großem Wiederspielwert und einer Geschichte mit moralischen Entscheidungen:

Einzigartige RTS-Mechanik für die Akquirierung neuer Einheiten mithilfe der Konvertierung von Bürgern

Lebhafte, futuristische Cyberpunk-Kulisse und düstere Atmosphäre

Erwachsene Geschichte mit tiefgreifenden Hintergründen und moralischen Entscheidungen, die getroffen werden müssen

Besondere Mechaniken durch den Einsatz von Hacking

Hoher Wiederspielwert sowohl in Einzelspieler- als auch in Mehrspieler-Modi

Hinter dem Projekt steckt zum einen Publisher 1C Company (IL-2 Sturmovik) und Entwickler Ice Code Games, der bisher nur durch den Endless-Runner Deep Blue aufgefallen ist. Bis auf ein halbes Dutzend Screenshots gibt es im Moment noch kein Gameplay-Material. Die Entwickler streben im Moment das zweite Quartal 2018 als Release-Zeitraum an.

