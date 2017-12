In München ensteht beim dort ansässigen Studio Ceres Games mit Realms Beyond ein RPG, das sich laut Entwicklern an Klassikern wie Ultima, der Wizardry-Serie und anderen orientiert. Das Rollenspiel wird ein taktisches und rundenbasiertes Kampfsystem bieten, soll eine lebendige Welt aufweisen und wird aus der Isoperspektive gespielt.

Realms Beyond - Erste Screenshots zum Münchner RPG ansehen

Ein paar Eckdaten gibt es obendrauf: Im finalen Spiel spielt ihr eine Gruppe von sechs Helden, die ihr aus acht Charakterklassen und sieben klassischen Fantasy-Rassen auswählt. All das orientiert sich an bekannten D&D-Traditionen. So zeigt sich die Karte von »Dungeons and Dragons«-Klassikern wie Pool of Radiance insipiriert. Sie umfasst mehrere Koninente und bietet reichlich Raum zum Erkunden, Monster-Metzeln und auch viel Interaktion.

Die Entwickler versprechen, dass Spieler nahezu jedes Objekt im Spiel verschieben können. Auch die NPCs sollen für Abwechslung sorgen. So sollen sie alle über einen individuellen Tagesablauf verfügen. Was die Magie angeht, peilen die Macher von Realms Beyond mehr als 100 Zaubersprüche mit jeweils einzigartigen visuellen Effekten an.

Auch der Umfang soll stimmen. Hunderte Quests sollen die Handlung vorantreiben. Da es sich bei Ceres Games um einen kleinen Indie-Entwickler handelt, wird die Entwicklung jedoch noch eine ganze Weile dauern. Seit 2016 arbeitet das Team an dem Spiel und peilt einen Release für 2019 an. Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Webseite zu Realms Beyond.

Unter dem Artikel findet ihr noch einige Videos der Entwickler zum Spiel, die verschiedene Umgebungen zeigen. Viel Spaß damit!