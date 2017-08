ReCore: Definitive Edition - Jetzt als kostenloses Update verfügbar. Was ist drin?

Ab dem 29. August 2017 gibt es Recore nur noch als Definitive Edition zum Kauf über den Windows-10-Store oder die Xbox One. Das Spiel wurde auch gleich noch im Preis gesenkt und kostet jetzt regulär 20 Euro (aktuell als Angebote sogar nur 16 Euro).

Die Definitive Edition bringt viele Detailverbesserungen, mehr dazu weiter unten in den Patch-Notes, und sie erweitert das Hauptspiel um neue Spielgebiete, Dungeons, Story-Inhalte und einen neuen Begleiter-Kern, den Tank »T8-NK«. Der war zwar auf dem Cover des Spiels zu sehen und tauchte auch in den Artworks von ReCore auf, fehlte dann aber in der Vollversion von 2016.

Mehr Story-Inhalte für Recore

Die neuen Story-Inhalte, von denen der Trailer auch schon ein paar Ausschnitte zeigt, werden so beschrieben: Reise gemeinsam mit dem mutigen Kern-Bot 'Violet' in die ewige Dunkelheit der "Hungersee" - einer bislang nicht erkundeten Region von Neu-Eden, in der uralte Feinde ihre Rache an Joule und der gesamten Menschheit planen.«

Auch technisch bringt die Definitive Edition Verbesserungen, besonders wichtig sind hier wohl die verbesserten Ladezeiten, die besonders Spieler auf der Xbox One viel Zeit gekostet haben. Außerdem sind jetzt deutlich weniger Schnellreisen nötig, um die Spielfigur anzupassen.

Neu sind auch dynamische Sandstürme, die besonders gefährliche Gegner bringen, aber auch mit besserer Beute locken. Zudem sind bislang nicht verständliche Audiologs entschlüsselt und Sammelinhalte auf der Karte sichtbar.

Ein PDF-Guide auf der offiziellen Webseite erklärt zudem, wie die neuen Inhalte funktionieren und wo man sie finden kann.

Viele der Verbesserungen gehen auf schwächen ein, die wir im Test von ReCore noch bemängelt haben. Denn wie wir damals schon festgestellt haben, ist Recore im Kern ein gutes Spiel. Und an diesen Kern kommt man in der Definitive Edition wohl deutlich besser ran.

Neu in der Recore: Definitive Edition

New Adventure - Eye of Obsidian

New Companion - T8-NK Corebot ("Tank")

2 New Overworlds

10 New Dungeons

Dynamic sandstorms in Far Eden's Shifting Sands regions. Brave the storms to defeat more dangerous enemies and earn more valuable loot

3 new weapon modes for Joule's Energy Rifle (switch to these instead of the charge shot)

Load Times

When dying, reload times for combat encounters go from 30-60 seconds to < 5 seconds

Restarting traversals and arenas is now instantaneous

Optimized Level/Area Load Times

Prismatic Cores

Added P-Cores for additional game play rewards. They'll show up on the map from greater distances

P-Core requirements fixed to a single value for the entire E-Tower (Once you're in the E-Tower, you no longer need additional cores)

The Map

The Map displays everything that needs to be collected (audio logs, chests, prismatic cores)

The Map shows all visual parts of dungeon maps

Objective Markers improved

Map improvements (greater visual detail, better iconography, improved zoom functionality, more game elements show up like power cells, audio logs)

Fast Travel

Fast Travel points now allow the player to complete Stash Transfers, Swap Cores, and set their Companion Party Configuration without having to go back to the Sandcrawler

The player can now warp anywhere there is a Fast Travel node via the Map

Intra-Level (e.g. within The Cradle) fast travel warping is now instantaneous

New Fast Travel nodes (Granite Steps, Lonely Basin, The Cradle)

Gear

All new AoK gear for all Corebots

Armor stats now make each Set vastly different from one another and the Perks have been refined and polished

Blueprint Inventory now sorts by Armor Type, Color, and LVL requirement

Combat

Improved the Combo Meter to encourage much higher combo amounts, with the ability to chain combos for a longer period of time.

At high combos (more than x10), the player now keeps some of the Combo Meter after using an extract

Global weapon tuning, enemy health and damage balancing, and late game encounter improvements

General

Enhanced visuals (increased resolution and HDR support)

20 New Achievements and 500 gamerscore

Increased level cap from 30 to 40

4 new bosses and Tank challenges

Various UX and Feedback fixes (Core Pulling HUD, Combo Counter feedback & wordsmithing, menu navigation)

Audio for pickups, combat feedback, rewards improved

Dialogue from Corebots and Violet is no longer in the Corebot language and is now readable

