Red Dead Redemption 2 - Händler verrät angeblichen Release-Termin

Update von 12:15 Uhr: Nach weiterer Recherche zeigt sich, dass an dem Leak nicht viel dran sein dürfte. Der Online-Händler Coolshop gibt nicht nur für Red Dead Redemption 2, sondern für alle Spiele wahllos Release-Daten an, die wohl vorerst nur als Platzhalter dienen, bis ein offizieller Termin steht. Biowares neues Action-Rollenspiel Anthem sollte Coolshop zufolge etwa schon im März 2018 erscheinen.

Zudem wurde das Erscheinungsdatum von RDR 2 auf der Website erst vor Kurzem auf den 8. Juni 2018 verschoben, bis zuletzt stand dort noch der 31. Dezember 2017 als Release-Datum. Inzwischen hat Coolshop den genauen Termin außerdem zurückgezogen und gibt nun nur noch 2018 als groben Veröffentlichungszeitraum für Red Dead 2 an.

Original-Meldung: Das Release-Datum von Rockstars Red Dead Redemption 2 ist angeblich geleaked worden. Laut der Homepage des dänischen Online-Händlers Coolshop soll Rockstars neuestes Western-Abenteuer am 8. Juni 2018 auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Offiziell von Rockstar bestätigt ist dieses Datum noch nicht, deswegen gibt es noch keine Gewissheit, dass der Termin auch wirklich stimmt. Allerdings hat Coolshop schon einmal den genauen Release-Zeitpunkt eines Rockstar-Spiels vorhergesagt: Im Jahr 2014 prophezeite der dänische Händler bereits Monate vor der offiziellen Veröffentlichung von Grand Theft Auto 5, dass das Gangster-Abenteuer im folgenden November auf PS4 und Xbox erscheinen würde.

Who remembers this Danish Retailer who revealed the #GTAV (PS4/XB1) Release date months before its announcement?

They've now listed Red Dead Redemption II to release on June 8th 2018.

? @therealjackster pic.twitter.com/UdifiFg5cS