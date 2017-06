Resident Evil-Filme - Milla Jovovich verrät, sie hätte fast alles hingeschmissen

Mit dem sechsten und letzten Teil Resident Evil: The Final Chapter verabschiedet sich Milla Jovovich als Monster-Jägerin Alice aus der erfolgreichen Resident Evil-Filmreihe. In einem Interview mit Inverse verrät sie jetzt, wie vor 15 Jahren alles anfing und warum sie beim ersten Film fast ausgestiegen wäre.

Grund waren laut Jovovich die massiven Änderungen an dem Drehbuch, nachdem Regisseur Paul W.S. Anderson ihre damalige Schauspielkollegin Michelle Rodriguez für die Rolle der Rain verpflichtete und nun alles auf ihren Charakter hin ausrichten wollte.

"Ich habe den Film fast verlassen. Ich drehte was anderes und Paul hatte Michelle Rodriguez verpflichtet, Rain zu spielen. Sie hatte gerade Girlfight fertig und es gab Oscar-Buzz. Sie war zu diesem Zeitpunkt sehr beliebt, ich dagegen war irgendwie schon vier Jahre über dem Zenit. Also schrieb Paul das Skript für sie um. Meine Figur wurde so ziemlich 'das Mädchen' und Rain war 'der Junge'. Sie bekam alle meine großen Action-Szenen und sie wurde wie Alice."