Mit Resident Evil 7 gelang es Capcom, den miserablen Ruf von Resident Evil 6 wieder auszumerzen und ein ziemlich gutes Horror-Action-Spiel abzuliefern, wie wir im GameStar-Test attestierten. Einen Haken gab es aber doch: Der "Not A Hero" DLC, der eigentlich kostenfrei kurz nach dem Launch erscheinen sollte und den Werdegang von Chris Redfield erzählen sollte, kam nie. Stattdessen wurde es zuletzt nach zahlreichen Verschiebungen still um den Zusatzinhalt.

Das änderte Capcom nun aber und stellte offiziell die Resident Evil 7 Gold Edition vor, die am 14. Dezember erscheint. Mit an Bord wird sich neben allen bisher erschienenen DLCs auch endlich "Not A Hero" befinden, der am selben Tag auch allen anderen Besitzern von Resident Evil 7 gratis digital zur Verfügung stehen wird.

Abgesehen davon kommt die Gold Edition noch mit einem letzten Story DLC, der sich um Zoe, eure Komplizin aus dem Hauptspiel, dreht. Der Story-Inhalt trägt den Titel "The End of Zoe" und wird wohl die die Frage klären, was genau mit Zoe in der Haupthandlung eigentlich geschehen ist.

Natürlich wird auch dieser Inhalt für alle Besitzer von Resident Evil 7 verfügbar sein, kostet dann allerdings etwa 15€. Interessant: In Japan wird die Gold Edition nur 5,398 Yen kosten, das sind umgerechnet circa 42€. Ob dieser Preis allerdings auch für den Rest der Welt repräsentativ ist, ist noch unbekannt.

Die Resident Evil 7 Gold Edition soll am 12. Dezember für PS4, Xbox One und PC erscheinen.