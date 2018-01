Die Sci-Fi-Kolonie-Simulation RimWorld folgt der Geschichte von drei Überlebenden eines zerstörten Passagierraumschiffes, die sich am Rande des bekannten Weltraumes eine Kolonie aufbauen müssen und diese sukzessive vergrößern. Das Strategiespiel nähert sich nun der finalen Release-Version, wie Schöpfer Tynan Sylvester verrät.

Sylvester gibt zwar zu, dass man ewig an dem Spiel weiterarbeiten könne, doch nach fünf Jahren solle eine Linie gezogen werden. Das Spiel sei bereit, den Early Access zu verlassen.

"Das Spiel kann endlos erweitert werden, das liegt in seiner Natur. Es handelt sich nicht um eine geschlossene Geschichte, wie in Portal 2. Ich muss irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Aber wo? Ich denke fünf Jahre sind in Ordnung. Fünf Jahre sind genug für 30 Dollar. Fünf Jahre sind genug, um ein Spiel als abgeschlossen zu bezeichnen."