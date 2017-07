River City Ransom: Underground - Indiespiel wegen angeblichem Urheberrechtsverstoß von Steam genommen

Das Pixel-Beat'em'Up River City Ransom: Underground ist aktuell nicht mehr auf Steam verfügbar. Die Fortführung des NES-Klassikers wurde dieses Jahr im Februar auf Steam vom Indie-Studio Conactus Creative veröffentlicht und scheint nun vermutlich wegen Urheberrechtsverstöße kurzzeitig offline genommen zu sein, um die Vorwürfe zu überprüfen.

Auf Twitter schreiben die Macher zu dem Fall:

We are aware that RCRU is down on Steam. We have contacted Valve's copyright department, and will let you know when access is restored.