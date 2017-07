Robotech - Mech-Anime: Regisseur für Real-Verfilmung gefunden

Schon seit längerem ist eine Verfilmung des Anime Robotech nach dem populären japanischen Mech-Manga Macross geplant. Zuletzt sollte James Wan die Regie führen, doch daraus wurde nichts.

It-Regisseur Andrés Muschietti verfilmt Mech-Anime

Nun nimmt Sony Pictures die Produktion des Robotech-Films wieder auf und konnte mit Andrés Muschietti einen neuen Regisseur verpflichten.

Der argentinische Regisseur ist bekannt für den Horrorfilm Mama und dreht derzeit eine Neuverfilmung von Stephen Kings Es. Gemeinsam mit dem Filmstudio hat inzwischen die Suche nach einem Autor für das Drehbuch begonnen. Noch steht weder ein Kinostarttermin noch eine erste Besetzung fest.

Robotech als Anime

Die Vorlage stammt aus den 1980er Jahren. In Robotech wird die Menschheit von außerirdischen Raumschiffe angegriffen. Aus der Technologie eines der Alien-Raumschiffe konstruieren die Menschen gigantische Kampfroboter, genannt Mechas. Damit versuchen sie eine erneute Angriffswelle der Aliens abzuwehren. Das Schicksal des Planeten ruht dabei auf den Schultern zweier junger Piloten.

Zum Franchise gibt es inzwischen auch diverse Video-Spiele, wie Robotech: Battlecry (2002), Robotech: The Macross Saga (2002), Robotech: Invasion (2004) und zuletzt Robotech: The New Generation (2007).