Rocket League bekommt eine neue musikalische Untermalung. Naja, zumindest im Hauptmenü wechselt Entwicklerstudio Psyonix demnächst die Noten aus und schaltet die bisherige Standard-Musik auf stumm. Welches Lied nachrückt, liegt ganz in den Händen der Fans. Bis zum 17. Januar 2018 können Freunde des Autoball-Spiels auf Twitter nämlich über die zukünftige Titelmusik abstimmen.

We're changing the default menu music in our next update, and YOU get to help us choose the song! Make your selection in the poll below by Wednesday 1/17 at 12pm PST. Good luck!