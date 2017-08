Das Spiel Rocket League begeistert seit rund zwei Jahren Spieler auf der ganzen Welt und konnte sich auch im Esport-Bereich gut positionieren. Jetzt kommt das erfolgreiche Multiplayer-Game erstmals ins deutsche Fernsehen. Der Sender Syfy Deutschland hat sich die Übertragungsrechte für das Finale gesichert und zeigt das Finale des »Universal Open Rocket-League«-Turnier.

Die Grand Finals, die am 27. und 28. August stattfinden, präsentiert Syfy live. Begleitet wird die Aktion von einer Marketing-Kampagne in Kooperation mit dem Internetsender Rocket Beans TV.

Die Qualifikationen für das Turnier laufen bereits seit Juli. Das Universal Open European Invitational findet am 12. August statt, in dem die vier Teams bestimmt werden, die dann beim großen Finale für Europa Ende August um den Gewinn spielen. Dotiert ist das e-Sports-Turnier, bei dem insgesamt 16 Teams antreten, mit einem Preisgeld in Höhe von 100.000 US-Dollar.

Katharina Behrends, Geschäftsführerin des Syfy Mutterkonzerns NBCUniversal International Networks sagt zur Kooperation: