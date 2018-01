Rust ist ein Multiplayer-Survival-Spiel und befindet sich seit Dezember 2013 im Early Access. Nun haben die Entwickler der Facepunch Studios einen finalen Release-Termin bekanntgegeben: Den 8. Februar 2018.

Das Spiel wird zudem, statt den 20 Euro der Early-Access-Version, ab dem 8. Februar 35 Euro kosten. Die Entwickler hadern allerdings auf ihrem dem Blog mit der richtigen Begründung, um den Schritt aus dem Early-Access plausibel zu erklären. So ganz fertig scheint das Spiel nämlich nicht zu sein.

Die Quintessenz der Entwickler-Aussage: »Wir denken, dass wir, sofern Early Access nicht existieren würde und wir das Spiel im Geheimen entwickelt hätten, jetzt zufrieden wären, es auch auf Steam zu stellen.«

Die Entwickler bitten darum, Rust nicht pauschal mit anderen Spielen zu vergleichen, sondern es im Kontext seiner eigenen Entstehungsgeschichte zu sehen - hier habe man viel erreicht:

"Seht es mehr als eine Abkehr vom Prototypen und den Einstieg in die Alpha. Natürlich sehen wir den Schritt nicht wirklich als den Eintritt in die Alpha – das ist ein Beispiel. Wir treten in eine stabilere Version dessen ein, was wir bisher gemacht haben."