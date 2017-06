Der Game-Designer Garry Newman und sein Entwicklerstudio Facepunch Studios haben Details zu der Rückgabequote bei ihrem Survival-Spiel Rust verraten. Wie Newman über seinen offiziellen Twitter-Account mitteilte, wurden insgesamt 329.970 Exemplare des Spiels nach dem Kauf wieder zurückgegeben. Das entspricht sechs Prozent aller verkauften Versionen des Titels.

Für das Unternehmen hat das auch finanzielle Konsequenzen: Die geleisteten Rückerstattungen belaufen sich bis heute auf 4.382.032 US-Dollar. Umgerechnet sind das rund 3,9 Millionen Euro.

Added sales stats to our backend today. These are Rust's real Steam Refund figures. pic.twitter.com/IhjUsJUN9N — Garry Newman (@garrynewman) June 28, 2017

Häufigste Gründe für die Rückgaben

Auf Nachfrage eines anderen Twitter-Nutzers verriet Newman wenig später auch die am häufigsten angegebenen Gründe für die Rückgabe: »Kein Spaß« und »schlechte Performance« nehmen die Spitzenplätze ein.

Wenig später schalteten sich auch andere Branchenvertreter in die Diskussion mit ein. Dean Hall etwa meldete ähnliche Umtausch-Zahlen für sein Out of Ammo - verwies allerdings gleichzeitig darauf, dass die Rückgabequote während Sale- und Rabatt-Aktionen auf etwa 10 Prozent steigen würden.

