Samsung 28 Zoll UHD-Monitorr nur 299€, Fritzbox 6490 nur 159€ - Cyberdeals bei Cyberport

Der Sprung von Full HD auf UHD ist rein von der GPU-Belastung ein gewaltiger: Eine flotte Highend-Grafikkarte sollte schon im PC stecken, damit der Samsung U28E590D seine Auflösung zur Geltung bringen kann. Andererseits: Spätestens mit diesem Monitor auf dem Schreibtisch gibt es gute Argumente für ein GPU-Update..

Wer eh auf AMDs Vega wartet darf sich über den Support von Freesync beim U28E590D freuen. Mit einer Reaktionszeit von nur 1ms zeigt sich das TN-Panel auch schnellen Shootern gewachsen ohne Schlieren zu zeigen.

Samsung U28E590D 28 Zoll UHD-Monitor 1ms, TN, 60Hz für nur 299€

Günstiges Kabelmodem mit WLAN-Router dank Rabattcode

Die Fritzbox 6490 Cable bietet viele Features von denen Nutzer eines Provider-Modems nur träumen können. Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten und Diagnosetools sind nicht erst bei Problemen mit dem Anschluss hilfreich. Praktisch ist auch die DECT-Basis, dank der sich kabellose Telefone ohne Zusatzgeräte am Router anmelden können. Eine Telefonanlage für VoIP ist natürlich integriert.

Dank des Gutscheincodes FRITZ6490 lässt sich auf den Dealpreis von 188€ noch ein Rabatt von 29€ anrechnen, so dass der Endpreis des Modemrouters (ohne Versand) bei nur 159€ liegt. Der Gutschein kann vor dem Bezahlvorgang direkt im Warenkorb eingegeben werden, der Abzug wird dann sofort angezeigt.

AVM Fritzbox 6490 Cable WLAN Kabelmodem-Router 802.11ac, DECT für nur 159€

Kompressorkühlung für Gamer

Grafikkarten und Prozessoren werden mit immer stärkeren Kühlern zu Höchstleistungen getrieben. Doch wer denkt dabei an den schwitzenden Gamer? Nicht nur in Dachgeschosswohnungen sorgt die Abwärme eines >500-Watt-Gamingboliden in Verbindung mit Zockerschweiß für ein tropisches Klima - im Sommer hilft es dann auch nichts das Loch in der Wand vom Glas zu befreien. Was aber hilft, das wissen Overclocker besser als alle anderen, ist eine anständige Kühlung. Und wenn Ventilatoren nicht mehr helfen und eine Wasserkühlung mangels nahe gelegenem Freibad ausfällt, muss ein Kompressor herhalten.

Ein solcher steckt im DeLonghi PAC N81, einem mobilen Klimagerät das im Tausch gegen Strom und Lärm für ein angenehmes Raumklima und einen deutlich heruntergekühlten Nutzer sorgt. Wunder bewirken kann diese Kompaktanlage selbstverständlich nicht, dank einer Option zum Entfeuchten der Luft wirkt sich der Einsatz des Klimagerätes aber spürbar positiv auf das Gesamtbefinden aus.

DeLonghi PAC N81 mobiles Klimagerät Luft/Luft für nur 409€