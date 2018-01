Samsung 58 Zoll UHD-TV für 679€ + 70€ Saturn-Coupon - Angebote bei Saturn

Auch bei Saturn gibt es jetzt Gutschein-Coupons beim Kauf teilnehmender Aktionsprodukte. So lässt sich zwar nur indirekt Geld sparen, allerdings sind Fernseher wie der Samsung UE58MU6199U zudem zusätzlich spürbar im Preis reduziert. Der 58-Zoller von Samsung beispielsweise kostet aktuell ab 855€, Saturn verlangt nur 679€ und spendiert dazu einen Warengutschein über 70€, was den Preis indirekt auf nur noch 609€ drückt. Eine gute Gelegenheit die TV-Diagonale zu erhöhen und von HDR-Effekten bei Spielen und Filmen zu profitieren. Einen Blick ist auch der LG 43UK6309 aus den weiteren Angeboten wert - ein UHD-Fernseher mit 43 Zoll für nur 429€ plus 60 Euro Warencoupon gratis dazu.

Samsung UE58MU6199U 58 Zoll UHD-Fernseher, HDR, 1300 PQI für nur 679€ (+70€ Coupon)

Weitere Angebote:

Start-Was-Wochen bei Saturn